ضربة أوكرانية بطائرة مسيرة تصيب مستودع ذخائر في القرم

ضربة أوكرانية بطائرة مسيرة تصيب مستودع ذخائر في القرم

أصيب مستودع ذخائر في هجوم أوكراني بمسيرات في القرم التي ضمتها روسيا، على ما أفاد حاكم شبه الجزيرة التي تتعرض لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.



وأفاد سيرغي أكسيونوف المعين من موسكو على تلغرام بأن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيرة معادية في سماء القرم وحيدتها،" مشيرًا إلى "إصابة مستودع ذخائر في منطقة دجانكوي في شمال القرم وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيرات."



وقال أكسيونوف: "إتخذ قرار بإجلاء السكان في نطاق خمسة كيلومترات حول موقع الحادث،" مؤكدًا "عدم وقوع ضحايا بحسب المعلومات الأولية."



وأضاف أن حركة القطارات توقفت في محيط دجانكوي "لأسباب أمنية"، كما علقت حركة السير على الطريق الذي يربط دجانكوي بسيمفيروبول، كبرى مدن القرم.