نتانياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب

نتانياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المستشفى الإثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.



وأكد متحدث بإسم المستشفى لوكالة فرانس برس أن نتانياهو غادر المستشفى صباح الإثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.