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وزير الزراعة غادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

أخبار دولية
2023-07-24 | 02:03
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وزير الزراعة غادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية
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وزير الزراعة غادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

وزير الزراعة غادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن بيروت على رأس وفد ممثلًا الجمهورية اللبنانية للمشاركة في مؤتمر معني بالنظم الغذائية العالمية الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة روما تحت عنوان: "قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية"، وهو مؤتمر القمة الثاني الذي يعقد في هذا الإطار.

ويذكر أن الحكومة والسلطات اللبنانية ووزارة الزراعة تعمل منذ مدة على تفعيل الدور اللبناني بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالنظم الغذائية وسلامة الغذاء بشكل عام والأمن الغذائي بشكل خاص في سبيل إستدامة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء للمواطن.
 

أخبار دولية

وزير الزراعة

عباس الحاج حسن

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