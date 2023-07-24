15 قتيلًا و19 مفقودًا بعد غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا

15 قتيلًا و19 مفقودًا بعد غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا

لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون الإثنين بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.



وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصًا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش الأحد).



وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.