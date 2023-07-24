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الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية

أخبار دولية
2023-07-24 | 06:16
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الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية
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الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية

الكرملين ينفي استهداف روسيا للكاتدرائية التاريخية في أوديسا الأوكرانية

نفى الكرملين أن تكون القوات الروسية استهدفت ليل السبت الأحد الكاتدرائية التاريخية في مدينة أوديسا في أوكرانيا، الواقعة في وسط المدينة المدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، محمّلا المسؤولية عن تضررها لدفاعات كييف الجوية.
      
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "لقد كررنا ويمكننا أن نكرر بأننا، بأن قواتنا المسلحة، لا تقصف بنى تحتية مدنية على الإطلاق، ناهيك عن كاتدرائيات وكنائس أو أهداف مشابهة أخرى"، مشيرا الى أن "صواريخ (أوكرانية) مضادة للصواريخ هي التي تمّ إطلاقها ودمّرت الكاتدرائية".
 

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