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رئيس الوزراء اليوناني: "لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" في مكافحة الحرائق
أخبار دولية
2023-07-24 | 07:09
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رئيس الوزراء اليوناني: "لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" في مكافحة الحرائق
رئيس الوزراء اليوناني: "لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" في مكافحة الحرائق
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان "في حرب" ضد حرائق الغابات المشتعلة في البلاد و"لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال أمام البرلمان "نحن في حرب ضد الحرائق" و"لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" فيما تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين.
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