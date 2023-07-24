أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يتوجه إلى جنوب إفريقيا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوجه إلى جنوب إفريقيا

يتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى جنوب إفريقيا بدعوة من حكومة جنوب إفريقيا للمشاركة في إجتماع أمناء ومستشاري الأمن الوطني للدول الأعضاء، في قمة بريكس وشركائها، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.



وتعقد القمة على مدى يومين تحت عنوان "دراسة الأمن السيبراني كتحد متطور للأمن العالمي".