روسيا تحذر من "اجراءات رد قاسية" بعد الهجمات بالمسيّرات على موسكو والقرم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ "اجراءات رد قاسية" بعد الهجمات بمسيرات التي نسبت الى أوكرانيا واستهدفت الاثنين العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية "نعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية لترهيب السكان المدنيين" متهمة الغربيين ب"الوقوف خلف الأعمال الوقحة" التي تقوم بها كييف. وأضافت أن "روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اجراءات رد قاسية".