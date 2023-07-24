البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية

أقر المشرعون الإسرائيليون بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية.



وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان.



وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.