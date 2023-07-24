فرنسا تتهم موسكو باستهداف المواقع الأثرية والمدنية "عمدا" بعد القصف على اوديسا

فرنسا تتهم موسكو باستهداف المواقع الأثرية والمدنية "عمدا" بعد القصف على اوديسا



اتهمت فرنسا روسيا "باستهداف البنى التحتية المدنية والمواقع في مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي للانسانية، عمدا" بعد الضربات التي ألحقت أضرارا بكاتدرائية تاريخية في مدينة أوديسا الأوكرانية ودمرت صومعة حبوب.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه مع هذه الضربات التي تستهدف منشآت مدنية والتراث انما "تقوم روسيا بانتهاك مزدوج للقانون الدولي الإنساني" منددة بـ"جرائم حرب".