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15 قتيلا و26 جريحا في حرائق غابات بشمال الجزائر
أخبار دولية
2023-07-24 | 09:08
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15 قتيلا و26 جريحا في حرائق غابات بشمال الجزائر
15 قتيلا و26 جريحا في حرائق غابات بشمال الجزائر
قضى 15 شخصا وأصيب 26 آخرون ليل الأحد الاثنين في حرائق غابات طالت ثلاث ولايات في شمال الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 15 قتيلا. ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران، بحسب الوزارة.
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