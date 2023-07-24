ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الكاميرون إلى 33 قتيلاً

خلّف انهيار مبنى سكني ليل السبت الأحد في دوالا عاصمة الكاميرون الاقتصادية، ما لا يقل عن 33 قتيلاً وخمسة جرحى في حالة خطر شديد، وفقاً لحصيلة موقتة جديدة حصلت عليها وكالة فرانس برس من عنصر إطفاء وسلطات محلية.



وقرابة الساعة الواحدة ليل السبت الأحد (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في شمال دوالا على مبنى سكني آخر من طابق واحد.



وأسفر الحادث عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 21 آخرين، بينهم خمسة في حالة "خطر شديد"، حسبما أفاد عنصر إطفاء طلب عدم الكشف عن هويته، ومحافظ الساحل وهي إحدى مناطق البلاد العشر.



وبدأت عمليات الإنقاذ، بما في ذلك إزالة الأنقاض باستخدام جرافة على أمل العثور على ناجين، يوم الأحد واستمرّت في المساء وصباح الاثنين، وفق أحد السكان المحليين تواصلت معه فرانس برس.