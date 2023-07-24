ضبط مليون حبّة من الكبتاغون بحوزة "تاجر أجنبي" في بغداد

ضبطت قوات الأمن العراقية نحو مليون حبة كبتاغون بحوزة "تاجر أجنبي" في بغداد.



وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان أن قواته تمكنت من "نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بتاجرٍ للمواد المخدرة أجنبي الجنسية"، من دون أن تحدد جنسيته.



وأضاف البيان أنه "ضبطت بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون تُقدر بنحو مليون حبة مخبأة بطريقة سرية داخل شاحنة".



وأوضح البيان أن التاجر كان ينوي الذهاب بتلك الكميات إلى شمال البلاد.



وضبطت القوة كذلك "مبالغ مالية بالعملتين العراقية والأجنبية" مع التاجر.