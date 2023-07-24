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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه بحر اليابان يمكن أن يكون بالستيًا

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يحتمل أن يكون بالستيا، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.



ويُعتقد أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الياباني نقلا عن مسؤولين حكوميين.