الجيش الاردني يسقط مسيرة جديدة حاولت تهريب مخدرات عبر الحدود السورية

أعلن الجيش الاردني في بيان الإثنين إسقاط طائرة مسيرة جديدة استخدمت في محاولة تهريب مخدرات من سوريا الى الاردن.



ووفقا للبيان "أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية ظهر اليوم الإثنين طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله "وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (2 كيلو) من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".