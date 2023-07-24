زيلينسكي يعتبر احتمال تمديد القيود على الحبوب الأوكرانية في أوروبا "غير مقبول"



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد القيود على تصدير الحبوب الأوكرانية لحماية المزارعين المحليين "غير مقبول".



وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا وصراحة معاد لأوروبا. لدى أوروبا القدرة المؤسسية للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من اغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

