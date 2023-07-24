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انقطاع للكهرباء والمياه في صقلية جراء موجة الحر
أخبار دولية
2023-07-24 | 15:23
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انقطاع للكهرباء والمياه في صقلية جراء موجة الحر
حرمت موجة الحر مئات الآلاف من سكان كاتانيا في جزيرة صقلية من الكهرباء والمياه، بحسب عمدة المدينة حيث تم تنظيم اجتماع أزمة الاثنين.
وبلغت الحرارة 47,6 درجة مئوية الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا الواقعة في شرق الجزيرة.
وأكد متحدث باسم البلدية لوكالة فرانس برس أن حوالي 500 ألف شخص حُرموا من الكهرباء تباعاً منذ الخميس.
ونقلت وكالات أنباء عن وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي قوله "إننا ندفع من ناحية ثمن تغير المناخ الذي كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له منذ سنوات عدة، وكذلك ثمن بنية تحتية تبدو غير مناسبة في السياق الجديد".
وأوضحت شركة "إي- ديستريبوزيوني" E-Distribuzione التابعة لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إينيل" Enel والتي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن "حرارة الأسفلت حارقة وتقترب منذ أسابيع من 50 درجة مئوية، كما أنّ الرطوبة الشديدة لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبّب بتلف الكابلات تحت الأرض". وقال رئيس بلدية كاتانيا إنه "طلب من إي- ديستريبوزيوني
الإسراع بالتدخل قدر الإمكان لتأمين عودة الكهرباء". وأعلنت الشركة حشد مئات الفنيين.
وقال مدير شبكة مياه "سيدرا"، إن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انقطاع المياه عن 200 إلى 300 ألف شخص، مضيفا أنه تم حل المشاكل صباح الاثنين.
ووفرت السلطات المحلية مساحات مُكيَّفة للمسنين والمشردين وغيرهم من المحتاجين، وطالبت الناس باستخدام مكيفات الهواء باعتدال حتى لا تتفاقم المشاكل.
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