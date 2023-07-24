34 قتيلا على الأقل بينهم 10 عسكريين جراء حرائق عنيفة في الجزائر



أسفرت حرائق غابات عنيفة ما زالت مشتعلة في شمال شرق الجزائر خلال موجة الحر الشديد عن مقتل 34 شخصا على الأقل بينهم عشرة عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الاثنين.



وقالت وزارة الدفاع من جانبها، إن النيران حاصرت الجنود أثناء إجلائهم من بني كسيلة في محافظة بجاية الشرقية برفقة سكان القرى المجاورة.



في تونس المجاورة، في منطقة طبرقة الحدودية في الشمال الغربي، اندلعت حرائق خطيرة مجددًا الاثنين بالقرب من منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق. وتمكن فريق من وكالة فرانس برس من رصد أضرار جسيمة بالقرب من نفزة، على بعد 150 كلم إلى الغرب من تونس العاصمة، حيث تدخلت مروحيات وقاذفات ماء.



وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي أن "نحو 300 من سكان قرية ملولة تم إجلاؤهم عن طريق البحر" كإجراء احترازي جراء هبوب رياح قوية تؤجج الحرائق. وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز طريعة لوكالة فرانس برس "تم نقلهم الى مراكز استقبال في طبرقة أو إسكانهم مع أقاربهم".



وقالت وزارة الداخلية الجزائرية إن البلاد سجلت بين الأحد والإثنين في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل.



ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران.

