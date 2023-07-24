سجناء يحتجزون العشرات من الحراس في الإكوادور بعد أعمال شغب أوقعت ستة قتلى





أعلنت السلطات الإكوادورية الإثنين أن سجناء اتّخذوا نحو 90 عنصرا من حراس السجن رهائن على أثر اشتباكات بين السجناء وقعت الأحد في سجن في غواياكيل وأسفرت عن ستة قتلى.



وأشارت سلطات السجن عبر تطبيق واتساب إلى أنه "في الوقت الراهن تفيد تقارير باحتجاز 90 عنصرا من حراس السجن"، مشيرة إلى أن كل العناصر المحتجزين "بحال جيدة". وقالت السلطات إن سجناء في 13 سجنا في مختلف أنحاء البلاد مضربون عن الطعام.



يأتي ذلك في أعقاب أعمال عنف جديدة شهدها سجن "غواياس 1" في مدينة غواياكيل الساحلية أسفرت عن مقتل ستة سجناء. وجرح 11 آخرون في اشتباكات بين عصابات متنافسة.

