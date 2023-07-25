سلطات الكونغو تعتقل جنديا قتل 13 شخصا في نوبة غضب لعدم إبلاغه بوفاة طفله ودفنه

أعلنت السلطات الكونغولية اعتقال جندي متهم بقتل 13 شخصا معظمهم من الأطفال في شمال شرق البلاد واحالته للمحاكمة الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر عسكري.





وأفاد شهود على الجريمة في قرية نياكوفا السبت أن الجندي المتهم لم يتحمل عدم إبلاغه بوفاة طفله ودفنه في غيابه.





ونياكوفا قرية في إقليم دجوغو يعيش سكانها على صيد الأسماك وتقع على بعد نحو 65 كيلومترا شرق بونيا، عاصمة إقليم إيتوري الذي يعد من بؤر العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

