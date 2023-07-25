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كييف تعلن احباطها هجوما بطائرات مسيّرة بعد تهديد روسيا برد انتقامي للهجوم على موسكو

أخبار دولية
2023-07-24 | 23:40
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كييف تعلن احباطها هجوما بطائرات مسيّرة بعد تهديد روسيا برد انتقامي للهجوم على موسكو
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كييف تعلن احباطها هجوما بطائرات مسيّرة بعد تهديد روسيا برد انتقامي للهجوم على موسكو

شنت روسيا هجوما ليليا بطائرات مسيّرة على كييف، وفق ما أفادت سلطات محلية أوكرانية الثلاثاء، مضيفة أن جميع الطائرات المسيرة جرى اسقاطها والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.
 
     
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا. 
 
     
وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام إن روسيا "هاجمت كييف بطائرات مسيّرة هجومية"، دون أن يحدد عددها أو من أين تم إطلاقها.
 
     
وأضاف ان "حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات. تم رصد جميع الاهداف الجوية وتدميرها عند اقترابها من كييف". 

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