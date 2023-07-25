الوكالة الدولية للطاقة الذرية: العثور على ألغام في محطة زابوريجيا النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.





واستولت القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي، قبل أن تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بعد ذلك بالتخطيط لتدبير حادث في المحطة يتسبب بكارثة.





وقال رئيس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي في بيان الاثنين إن خبراء الوكالة في 23 تموز/يوليو "شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع".





ولم يذكر البيان عدد الألغام التي شاهدها فريق الخبراء.