الرئيس الغابوني علي بونغو يواجه 18 منافسا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

صادقت سلطات الغابون الاثنين على ترشح 19 شخصا للانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل، بينهم الرئيس علي بونغو الأوفر حظا للفوز والبقاء في منصبه لولاية ثالثة.





وتحكم عائلة بونغو الغابون الواقعة في غرب افريقيا والغنية بالنفط منذ 55 عاما.





وأعلن مركز الانتخابات الغابونية موافقته على 19 من أصل 27 طلب ترشح تم استلامه، بزيادة خمسة مرشحين عن انتخابات عام 2016.