ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الكاميرون إلى 37 قتيلاً

ارتفعت الاثنين حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في دوالا عاصمة الكاميرون الاقتصادية إلى ما لا يقل عن 37 قتيلا، حيث أفاد سكان ابنية مجاورة عن وجود "خلل" في البناء و"تشققات"، معربين عن خشيتهم من وجود مزيد من الجثث تحت الأنقاض.





وانهار المبنى السكني المكون من أربعة طوابق على مبنى آخر من طابق واحد قرابة الساعة الواحدة ليل السبت الأحد .





وأسفر الحادث عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 21 آخرين، بينهم خمسة في حالة "خطر شديد"، حسبما أفاد عنصر إطفاء طلب عدم الكشف عن هويته، ومحافظ الساحل وهي إحدى مناطق البلاد العشر.