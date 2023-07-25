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خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين

أخبار دولية
2023-07-25 | 00:12
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خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين
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خلاف بين واشنطن وتكساس حول عوامات نهرية لصد المهاجرين

تحدّى حاكم تكساس غريغ أبوت الإثنين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفضه إزالة عوائق عائمة وأسلاك شائكة على طول نهر ريو غراندي، ما استدعى تقدّم وزارة العدل بشكوى قضائية ضد ولايته لمحاولتها إغلاق الحدود الأميركية-المكسيكية.
 
     
وكانت الوزارة قد أبلغت الولاية أواخر الأسبوع الماضي أن العوامات البرتقالية الضخمة بالقرب من ممر إيغل باس بولاية تكساس وُضعت بدون أذونات فدرالية وأعاقت الملاحة النهرية على نحو غير قانوني.
 
     
وقالت الوزارة "هذا الحاجز العائم يشكل خطرا على الملاحة فضلا عن السلامة العامة في نهر ريو غراندي، ويثير مخاوف إنسانية". 

أخبار دولية

واشنطن

وتكساس

عوامات

نهرية

المهاجرين

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