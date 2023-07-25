مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين صباح الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.





وأعلنت الوزارة "استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس" بدون تحديد هوياتهم، فيما أكد الجيش الاسرائيلي في بيان " تحييد" ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على جنود في حي السامرية في نابلس.