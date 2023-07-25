روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم بمسيّرتين بحريتين على سفينة دورية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إحباط هجوم بمسيّرتين بحريتين كان يستهدف سفينة دورية في البحر الأسود الذي يشهد تزايدا في التوتر بين موسكو وكييف في أعقاب إنهاء روسيا العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.





وأوضحت الوزارة أن "القوات المسلّحة الأوكرانية نفّذت محاولة غير ناجحة ليلا عبر مسيّرتين بحريتين ضد سفينة الدورية سيرغي كوتوف"، مشيرة الى أن الأخيرة لم تتعرض لأضرار وتواصل أداء مهامها.