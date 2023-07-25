بدء سحب النفط من ناقلة "صافر" المهجورة قبالة اليمن

انطلقت الثلاثاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية، حسبما أفادت الامم المتحدة في بيان.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "تجري الآن عملية معقّدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة".