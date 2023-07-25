وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

يزور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بيونغ يانغ هذا الأسبوع للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية المقررة الخميس، وفق ما أعلن الإعلام الكوري الشمالي الرسمي الثلاثاء.





وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية أن "وفدا عسكريا من الاتحاد الروسي يرأسه وزير الدفاع سيرغي شويغو سيقوم بزيارة تهنئة الى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، بعدما عاود البلد فتح حدوده إثر إغلاقها المطول بسبب الجائحة.

