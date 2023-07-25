إعفاء تشين غانغ من منصبه كوزير للخارجية في الصين

أعفي تشين غانغ الذي لم يظهر بشكل علني منذ شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد سلفه وانغ يي الى المنصب، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.



وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "تشين غانغ أعفي من منصب وزير الخارجية" الذي شغله منذ كانون الأول 2022، وتم تعيين وانغ يي، كبير الدبلوماسيين حاليا، بدلا منه، من دون تحديد سبب لهذا التغيير.