الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إعفاء تشين غانغ من منصبه كوزير للخارجية في الصين

أخبار دولية
2023-07-25 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إعفاء تشين غانغ من منصبه كوزير للخارجية في الصين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إعفاء تشين غانغ من منصبه كوزير للخارجية في الصين

أعفي تشين غانغ الذي لم يظهر بشكل علني منذ شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد سلفه وانغ يي الى المنصب، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.
     
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "تشين غانغ أعفي من منصب وزير الخارجية" الذي شغله منذ كانون الأول 2022، وتم تعيين وانغ يي، كبير الدبلوماسيين حاليا، بدلا منه، من دون تحديد سبب لهذا التغيير.

أخبار دولية

تشين غانغ

منصب

وزير للخارجية

الصين

LBCI التالي
بسبب الحر... رئيس الوزراء اليوناني يحذر من "صيف صعب"!
سانشيز يقود حكومة انتقالية في انتظار تسمية رئيس لوزراء إسبانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-21

دول عدة توجه نداء إلى الصين لمنع بيونغ يانغ من التحايل على العقوبات الدولية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

كبير مسؤولي الخارجية الصينية يقوم بجولة في إفريقيا وتركيا الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

كيري يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في بكين: التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:07

باريس وبرلين تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
10:06

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الاساءة للمصحف

LBCI
أخبار دولية
08:41

تحطّم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

LBCI
أخبار دولية
08:38

روسيا ترفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:18

سانشيز يقود حكومة انتقالية في انتظار تسمية رئيس لوزراء إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-07-24

البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية

LBCI
آخر الأخبار
03:35

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز

LBCI
خبر عاجل
2023-02-25

شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:24

حرائق وفيضانات تغرق دول البحر المتوسط

LBCI
أخبار لبنان
08:04

فياض نقل عن مسؤولي "توتال" تفاؤلهم بالبلوك رقم ٩

LBCI
أخبار لبنان
06:42

إعتصام لنقابة الممرضات والممرضين رفضاً لموقف نقابة المستشفيات من تصحيح الأجور

LBCI
أخبار لبنان
04:47

قاسم من الشرقية : لبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها

LBCI
أخبار دولية
04:35

بدء سحب النفط من ناقلة "صافر" المهجورة قبالة اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

منصة الحفر تقترب وتوتال استأجرت مساحة في المرفأ

LBCI
رياضة
14:07

عرض خرافي من نادي الهلال السعودي لضم نجم فرنسا في كرة القدم مبابي

LBCI
رياضة
14:01

النادي اللبناني للسيارات والسياحة أنهى بطولته السنوية للتنس بمشاركة قياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

ما هو بند المعقولية الذي فجر غضب الاسرائيليين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع في اسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
06:08

جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات

LBCI
خبر كاذب
16:33

ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟

LBCI
أخبار لبنان
06:09

لا خوف من زلزال في لبنان

LBCI
حال الطقس
01:24

درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟

LBCI
خبر عاجل
07:14

بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

LBCI
منوعات
12:08

إطلاق معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!

LBCI
أخبار لبنان
08:28

مذكرة بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More