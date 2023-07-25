بسبب الحر... رئيس الوزراء اليوناني يحذر من "صيف صعب"!

رئيس الوزراء: اليونان تمر "بصيف صعب"

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء من أن اليونان تمر "بصيف صعب" وتعاني من "تداعيات أزمة المناخ" من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب موجة الحر والرياح التي اجتاحت قسما من البلاد.



وقال رئيس الوزراء المحافظ خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي بث التلفزيون العام بدايته إن "مكافحة الحرائق ستكون صعبة على الدوام لأننا نعيش تداعيات أزمة المناخ".



وقدر أنه في المستقبل سيكون الوضع "أسوأ" مع "درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى فيما تصّعب التضاريس الجيولوجية للبلاد مكافحة الحرائق".



وحذر كيرياكوس ميتسوتاكيس من أنه "ما زال أمامنا صيف صعب"، مؤكدا أن السلطات "ستكون في حالة يقظة مطلقة".



ومنذ أكثر من أسبوع، اشتعلت النيران في العديد من المناطق في اليونان. وبحسب تقديرات القسم اليونان من منظمة WWF غير الحكومية فإن النيران أتت على 35 ألف هكتار من الغابات والاشجار.



واجتاحت الحرائق بشكل خاص جزيرتي رودوس في جنوب شرق بحر إيجه وكورفو في البحر الإيوني.



وعلى بعد مئة كلم من اثينا، اشتعلت النيران ايضا في جزيرة ايفيا.



وفي العاصمة التي تشهد موجة حر منذ أكثر من اسبوع، يرتقب ان تصل درجات الحرارة الى 41 درجة مئوية فيما يتوقع ان تبلغ 44 درجة في وسط البلاد كحد أقصى.