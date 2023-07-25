روسيا ترفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

صوّت المشرّعون الروس على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر.



وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية".