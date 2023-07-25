تحطّم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

تحطّمت قاذفة مياه على متنها "ما لا يقلّ عن شخصين" الثلاثاء خلال مكافحتها حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من المتحدث باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس.



وأكّد أرتوبيوس أن طائرة يونانية من طراز كندير مع ما لا يقلّ عن شخصين على متنها سقطت قرب قرية بلاتانيستو" في جزيرة إيفيا.



وتشهد اليونان موجة قيظ وحرائق هائلة منذ أكثر من عشرة أيام.