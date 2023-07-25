باريس وبرلين تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

عارضت فرنسا وألمانيا لاحتمال تمديد القيود المفروضة منذ نيسان على خمس دول في أوروبا الشرقية بشأن واردات الحبوب الأوكرانية، التي يحاول الاتحاد الاوروبي ضمان نقلها الى بقية أنحاء العالم.



وكانت المفوضية الأوروبية أجازت في نهاية نيسان لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا) حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.



وتهدف هذه القيود "الموقتة" للتخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض ان تنتهي في منتصف أيلول لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام.



وواجه احتمال التمديد الذي اعتبرته كييف "غير مقبول"، انتقادات شديدة من عدة دول في الاتحاد الاوروبي الذي عارض نصف اعضائه في الربيع هذه القيود الممنوحة للدول الخمس باعتبار انها تحدث خللا بالسوق المشتركة.