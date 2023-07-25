بوتين "يعتزم" زيارة الصين في تشرين الأول

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين في تشرين الأول المقبل، تلبية لدعوة نظيره شي جينبينغ الذي كان قد زار موسكو في آذار الفائت، وفق ما اعلن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.



ونقلت وكالات الانباء الروسية عن أوشاكوف قوله: "تلقينا دعوة، ونعتزم التوجه الى الصين لدى انعقاد منتدى الحزام والطريق في تشرين الاول".

