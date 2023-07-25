الجيش الروسي يعلن تقدمه لكيلومترين خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا

أكد الجيش الروسي الثلاثاء أنه تقدم لكيلومترين خلال الساعات الـ24 الأخيرة في شرق أوكرانيا وتحديدا قرب ليمان التي تشكل مركزا للسكك الحديد استعادته القوات الاوكرانية في تشرين الاول الفائت.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قواتنا حققت تقدما تاما بعمق كيلومترين وبطول أربعة كيلومترات على خط الجبهة" في اتجاه ليمان.