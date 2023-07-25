واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.



وتشمل المساعدات ذخائر لأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وقاذفات صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى قذائف مدفعية ومدرعات ومعدات أخرى من مخزون الجيش الأميركي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.



وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل أن المساعدات مخصصة لمساعدة "الأوكرانيين على استعادة الأراضي" التي احتلتها القوات الروسية، مندداً بالضربات الروسية التي استهدفت ميناء أوديسا الاستراتيجي.



ويأتي هذا الإعلان في خضم هجوم مضاد للجيش الأوكراني يهدف إلى صد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.