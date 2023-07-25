وزير الدفاع الروسي يصل الى كوريا الشمالية

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق ما افادت وزارة الدفاع في بيان.



وأكدت الوزارة أن "الوفد العسكري الروسي الذي يترأسه وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، وصل الى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" وتحديدا الى بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام كان في استقبال نظيره في المطار.