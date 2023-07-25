مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين

قضى خمسة شبان مغاربة على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية) خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.



واشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الشبان يتحدرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.



وأوضح المسؤول في الجمعية محمد زندور لوكالة فرانس برس أن "الحادث وقع أمس الاثنين قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين".



ولفت إلى أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين".