الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين
أخبار دولية
2023-07-25 | 16:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين
قضى خمسة شبان مغاربة على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قرب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية) خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الشبان يتحدرون من بلدة تيغسالين القريبة من خنيفرة.
وأوضح المسؤول في الجمعية محمد زندور لوكالة فرانس برس أن "الحادث وقع أمس الاثنين قرب مدينة الداخلة غير بعيد عن الشاطئ حيث انقلب قارب كان على متنه نحو 60 مهاجرا بسبب الأمواج، وفق ما علمنا من ناجين".
ولفت إلى أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال مهاجرون آخرون في عداد المفقودين".
أخبار دولية
المغرب
قارب غير شرعي
مهاجرون
التالي
قبرص تخمد حريق غابات... وموجة حر تضرب الجزيرة
وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-20
مصرع 13 مهاجرا سنغاليا في غرق مركب قبالة ساحل المغرب
أخبار دولية
2023-07-20
مصرع 13 مهاجرا سنغاليا في غرق مركب قبالة ساحل المغرب
0
أخبار دولية
2023-07-19
توقيف جهادي في المغرب وآخر في إسبانيا في عملية مشتركة بين البلدين
أخبار دولية
2023-07-19
توقيف جهادي في المغرب وآخر في إسبانيا في عملية مشتركة بين البلدين
0
أخبار دولية
2023-07-18
البحرية المغربية تعلن إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام
أخبار دولية
2023-07-18
البحرية المغربية تعلن إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام
0
أخبار دولية
2023-07-17
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
أخبار دولية
2023-07-17
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
وزير الدفاع الروسي يصل الى كوريا الشمالية
أخبار دولية
15:05
وزير الدفاع الروسي يصل الى كوريا الشمالية
0
أخبار دولية
14:26
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أخبار دولية
14:26
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
أخبار دولية
12:02
الجيش الروسي يعلن تقدمه لكيلومترين خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
12:02
الجيش الروسي يعلن تقدمه لكيلومترين خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:37
هاجمه قرش بشكل عنيف لكنه نجا بحياته... سبح لمسافة 600 متر إلى الشاطئ بالرغم من إصابته! (فيديو)
منوعات
11:37
هاجمه قرش بشكل عنيف لكنه نجا بحياته... سبح لمسافة 600 متر إلى الشاطئ بالرغم من إصابته! (فيديو)
0
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
0
صحف اليوم
23:40
لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:40
لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل (نداء الوطن)
0
اسرار
2023-07-22
أسرار الصحف 22-07-2023
اسرار
2023-07-22
أسرار الصحف 22-07-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
2
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
3
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
4
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
5
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
6
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
7
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
8
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More