بلينكن يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي، في أعقاب إعفاء سلفه تشين غانغ من منصبه بشكل مفاجئ.



وقال بلينكن للصحافيين خلال قيامه بزيارة إلى تونغا: "عرفت وانغ يي أيضا على مدى عقد والتقيت به بشكل متكرر"، مضيفا: "أتوقع أن أتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعلنا في الماضي".