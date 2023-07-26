الصين تؤكد أن دبلوماسيتها "تمضي بثبات" بعد إعفاء وزير الخارجية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن دبلوماسيتها "تمضي بثبات"، وذلك غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن هذه الخطوة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إن "كل النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي بثبات". وردا على سؤال بشأن إعفاء تشين، اكتفت بالقول: "في ما يتعلق بهذا السؤال، سبق لشينخوا (الوكالة الرسمية) أن نشرت المعلومات. أحيلكم عليها".