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بعد عقود في الحكم... رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يعلن استقالته
أخبار دولية
2023-07-26 | 04:21
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بعد عقود في الحكم... رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يعلن استقالته
رئيس الوزراء الكمبودي يستقيل...
أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين استقالته من منصبه وتسليم السلطة الى نجله البكر بعد زهاء أربعة عقود حكم فيها بقبضة من حديد.
وقال هون سين (70 عاما) في خطاب بثته القناة الرسمية: "أرغب في أن أطلب تفّهم الشعب مع إعلاني أنني لن أستمر كرئيس للوزراء"، مشيرا الى أن نجله الجنرال هون مانيه (45 عاما) سيتولى تشكيل حكومة.
أخبار دولية
رئيس الوزراء الكمبودي
هون سين
استقالة
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