وزير الدفاع الروسي يعتبر كوريا الشمالية "شريكا مهما" خلال زيارته بيونغ يانغ

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله الى بيونغ يانغ حيث استقبل بحفاوة.



وقال شويغو إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو. وأكد عزمه على "تعزيز التعاون" العسكري بين البلدين خلال الزيارة التي تأتي لمناسبة إحياء بيونغ يانغ الذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.