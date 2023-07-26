الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال
أخبار دولية
2023-07-26 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال
مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال
قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 52 بجروح اثر انقلاب حافلة تقل ركابا صباحا الاربعاء في شمال السنغال كما أعلنت أجهزة الاسعاف لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول الاسعاف الوطني إن "الحادث وقع في قرية نغيون سار بمنطقة لوغا وأوقع 74 ضحية" هم 22 قتيلا و52 جريحا. كما قال رجل اسعاف استدعي الى المكان لوكالة فرانس برس "لم ننته بعد من إحصاء" الضحايا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
حادث مروري
شمال السنغال
وزير الدفاع الروسي يعتبر كوريا الشمالية "شريكا مهما" خلال زيارته بيونغ يانغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:37
خمسة قتلى في حرائق وعواصف عنيفة في إيطاليا
أخبار دولية
01:37
خمسة قتلى في حرائق وعواصف عنيفة في إيطاليا
0
أخبار دولية
2023-07-24
سجناء يحتجزون العشرات من الحراس في الإكوادور بعد أعمال شغب أوقعت ستة قتلى
أخبار دولية
2023-07-24
سجناء يحتجزون العشرات من الحراس في الإكوادور بعد أعمال شغب أوقعت ستة قتلى
0
آخر الأخبار
2023-07-24
التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-07-24
التحكم المروري: 3 قتلى و7 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2023-07-24
خمسة قتلى على الأقل جراء إشتباك بين عصابات داخل سجن في الإكوادور
أخبار دولية
2023-07-24
خمسة قتلى على الأقل جراء إشتباك بين عصابات داخل سجن في الإكوادور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:36
وزير الدفاع الروسي يعتبر كوريا الشمالية "شريكا مهما" خلال زيارته بيونغ يانغ
أخبار دولية
06:36
وزير الدفاع الروسي يعتبر كوريا الشمالية "شريكا مهما" خلال زيارته بيونغ يانغ
0
أخبار دولية
05:26
القضاء الإيراني يلغي حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات
أخبار دولية
05:26
القضاء الإيراني يلغي حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات
0
أخبار دولية
05:08
ارتفاع جديد في درجات الحرارة في اليونان واستمرار الحرائق في رودوس وكورفو
أخبار دولية
05:08
ارتفاع جديد في درجات الحرارة في اليونان واستمرار الحرائق في رودوس وكورفو
0
أخبار دولية
04:21
بعد عقود في الحكم... رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يعلن استقالته
أخبار دولية
04:21
بعد عقود في الحكم... رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يعلن استقالته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-24
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
2023-07-24
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
0
منوعات
08:43
عن عمر 69 عاما... أسطورة المصارعة "هالك هوغان" يعقد خطوبته للمرة الثالثة! (صور)
منوعات
08:43
عن عمر 69 عاما... أسطورة المصارعة "هالك هوغان" يعقد خطوبته للمرة الثالثة! (صور)
0
فنّ
2023-07-21
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
فنّ
2023-07-21
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
0
امن وقضاء
2023-07-09
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
امن وقضاء
2023-07-09
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
0
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
0
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
0
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
0
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
3
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
4
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
5
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
6
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
7
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
8
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More