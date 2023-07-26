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مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال

أخبار دولية
2023-07-26 | 07:57
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مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال
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مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال

مقتل 22 شخصًا في حادث مروري في شمال السنغال

قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 52 بجروح اثر انقلاب حافلة تقل ركابا صباحا الاربعاء في شمال السنغال كما أعلنت أجهزة الاسعاف لوكالة فرانس برس.
     
وقال مسؤول الاسعاف الوطني إن "الحادث وقع في قرية نغيون سار بمنطقة لوغا وأوقع 74 ضحية" هم 22 قتيلا و52 جريحا. كما قال رجل اسعاف استدعي الى المكان لوكالة فرانس برس "لم ننته بعد من إحصاء" الضحايا.
 

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