الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر
أخبار دولية
2023-07-26 | 10:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الإتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر
الإتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر
دان الإتحاد الإفريقي الأربعاء "محاولة الإنقلاب" في النيجر حيث احتجز عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيًا إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.
وأعرب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبًا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورًا".
ودعا فقي محمد "الشعب النيجري وجميع أشقائه في إفريقيا، وخصوصًا المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة ويطالبوا بالعودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين إلى ثكناتهم".
أخبار دولية
الإتحاد الإفريقي
النيجر
التالي
وزيرة التجارة الأميركية تعتزم زيارة بكين رغم اختراق قراصنة من الصين لبريدها الالكتروني
مصرع خمسة مغاربة في غرق قارب مهاجرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:32
غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر
أخبار دولية
12:32
غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر
0
أخبار دولية
2023-07-15
مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين بهجوم في النيجر
أخبار دولية
2023-07-15
مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين بهجوم في النيجر
0
أخبار دولية
2023-07-08
النيجر تتلقى معدات عسكرية من مصر لمكافحة الجهاديين
أخبار دولية
2023-07-08
النيجر تتلقى معدات عسكرية من مصر لمكافحة الجهاديين
0
أخبار دولية
2023-06-17
مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر
أخبار دولية
2023-06-17
مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:32
غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر
أخبار دولية
12:32
غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر
0
أخبار دولية
12:11
الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني
أخبار دولية
12:11
الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني
0
أخبار دولية
10:48
إردوغان يستقبل محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
أخبار دولية
10:48
إردوغان يستقبل محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
0
أخبار دولية
10:39
زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شرق فانواتو
أخبار دولية
10:39
زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شرق فانواتو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:00
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
منوعات
12:00
جريمة مروّعة... العثور على طفلة حديثة الولادة مقطوعة الأوصال!
0
منوعات
11:05
طبيب يدعي أنه "أخصائي تدليك" ويعتدي جنسيًا على المريضة... هذه تفاصيل الجريمة المروعة!
منوعات
11:05
طبيب يدعي أنه "أخصائي تدليك" ويعتدي جنسيًا على المريضة... هذه تفاصيل الجريمة المروعة!
0
أخبار دولية
2023-07-24
سلطات الكونغو تعتقل جنديا قتل 13 شخصا في نوبة غضب لعدم إبلاغه بوفاة طفله ودفنه
أخبار دولية
2023-07-24
سلطات الكونغو تعتقل جنديا قتل 13 شخصا في نوبة غضب لعدم إبلاغه بوفاة طفله ودفنه
0
صحف اليوم
00:29
تحضير للقاء في دار الفتوى لحسم خيار السنّة للرئاسة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:29
تحضير للقاء في دار الفتوى لحسم خيار السنّة للرئاسة (الشرق الأوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
0
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
0
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
0
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
0
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
3
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
4
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
5
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
6
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
7
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
8
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More