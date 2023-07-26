الإتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر

الإتحاد الإفريقي يدين بشدة محاولة الإنقلاب في النيجر

دان الإتحاد الإفريقي الأربعاء "محاولة الإنقلاب" في النيجر حيث احتجز عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيًا إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم.



وأعرب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالبًا إياهم بـ"وقف هذا العمل المرفوض فورًا".



ودعا فقي محمد "الشعب النيجري وجميع أشقائه في إفريقيا، وخصوصًا المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة ويطالبوا بالعودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين إلى ثكناتهم".