زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شرق فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات منطقة على بعد 83 كلم شرق ساحل فانواتو كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل لكن لم يتم إصدار أي تحذير من تسونامي.وأعلن المركز الاميركي للتحذير من تسونامي أنه ليس هناك تهديد لجزر غوام وروتا وتينيان او سايبان من الزلزال الذي ضرب على عمق 10 كلم.المدينة الأقرب، بورت اولري، تبعد 95 كلم.وغالبا ما تقع زلازل على "حزام النار" في المحيط الهادىء، حيث يسجل نشاط زلزالي يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادىء.وفي أيار، تسبب زلزال في اليابان بمقتل شخص وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني.وفي نيسان، صدر أمر إخلاء لسكان السواحل في جزيرة فيلبينية نائية بعد زلزال بقوة 6,2 درجات ضرب المحيط قبالة الأرخبيل، ما تسبب بصدور تحذير من تسونامي رغم انه لم ترد تقارير عن أضرار.