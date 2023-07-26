إردوغان يستقبل محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يستقبل محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة الأربعاء، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.



وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس أردوغان إلتقى الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية اللذين يقومان بزيارة رسمية لتركيا بمقر القصر الرئاسي".



ولم ترد تفاصيل بشأن مضمون المباحثات التي تأتي قبل أيام قليلة من الإجتماع المقرر عقده الأحد في القاهرة بين قادة مختلف الفصائل الفلسطينية.