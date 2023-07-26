الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني

الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني

أكد الجيش الروسي الأربعاء أنه صد هجومًا أوكرانيًا واسع النطاق شارك فيه مئات الجنود قرب أوريخيف الواقعة في قطاع في الجنوب الأوكراني تشن فيه كييف منذ مطلع حزيران هجومًا مضادًا يطغى عليه البطء.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الأوكرانية "عمليات هجومية مكثفة" صباح الأربعاء قرب أوريخيف.



وأشارت الوزارة في إحاطتها اليومية إلى هجوم كبير تشنه قوات ثلاث كتائب تؤازرها دبابات، في عملية نادرة من حيث الحجم في المرحلة الحالية للمعارك شارك فيها مئات الجنود.



ولفتت إلى أن "كل هجمات القوات المسلحة الأوكرانية صدت، وحافظنا على مواقعنا".