غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر

غوتيريش يدين "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر



دان الامين العام للأمم المتحدة "بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر التي تشهد الأربعاء محاولة انقلاب، بحسب ما افاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.



وقال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش "يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر"، و"يدعو جميع الأطراف المعنيين الى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري".