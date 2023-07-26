أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا

أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسيا



اعلنت القوات الجوية الاوكرانية أنها اعترضت 36 صاروخ كروز اطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة، وذلك في الشهر الثامن عشر من غزو موسكو لأوكرانيا.



وكتب قائد القوات الجوية الاوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تلغرام "في 26 تموز، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.